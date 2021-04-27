Токио, , 06:46 — REGNUM В южной японской префектуре Окинава на борту прогулочного катера произошёл взрыв. Об этом 27 апреля сообщает телеканал NHK.

По данным полиции, в результате произошедшего в порту города Мотобу взрыва на борту пришвартованного катера пострадали несколько человек, которым оказывается медицинская помощь. В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум восемь человек пострадали в результате взрыва на прогулочном катере у пристани для яхт севернее австралийского города Сиднея.

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