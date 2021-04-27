Ульяновск, , 07:19 — REGNUM В Ульяновске, как и в целом по региону, выросла недельная заболеваемость ОРВИ. Такие данные публикует управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

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По оперативным данным ведомства, за неделю, с 19 по 25 апреля, 5736 ульяновцев заболели ОРВИ. На долю областной столицы приходится почти 85% всех заболевших ОРВ в регионе (6758 человек).

Показатель заболеваемости в расчёте на 10 тыс. населения составил в Ульяновске 81,54 (в целом в Ульяновской области — 58,2)

За неделю заболеваемость в городе выросла на 2,56%, при этом недельный эпидемический порог был ниже на 6,4%. Превышение недельного эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше (+7%).

В ведомстве отмечают, что в текущем эпидемическом сезоне случаи гриппа не регистрировались.

Отметим, что накануне в Ульяновске прошла суббота донора, в ходе которой 125 человек сдали кровь на станции переливания крови. Банк крови региона пополнился на 60 литров.