Вашингтон, , 06:39 — REGNUM Девять из одиннадцати руководителей объединённых и специальных командований американских вооруженных сил обратились в разведывательные службы США с настоятельной просьбой рассекретить сведения о «пагубном поведении» России и Китая на международной арене. Об этом 26 апреля пишет газета Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации, такое письмо составили ещё осенью 2020 года, и оно сразу «вызвало огромную шумиху» в Пентагоне, разведсообществе и в Конгрессе США. В своём обращении генералы отмечают, что американские власти используют информацию для ведения информационной войны, однако не предают ценные сведения огласке.

Источники утверждают, что интерес для военных представляют, в частности, спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия России и Китая.

Только «выставляя правду на всеобщее обозрение против американских конкурентов в XXI веке» можно заручиться поддержкой союзников, утверждают главы командований.

Письму была присвоена категория «только для служебного пользования», сейчас разведслужбы США рассматривают возможность рассекретить и опубликовать больше информации по запросу военных.

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