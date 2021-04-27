Брюссель, , 06:41 — REGNUM Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 26 апреля заявил, что диалог между Косово и Сербией 11 мая возобновится в Брюсселе. Заявление было сделано в ходе совместной конференции Борреля с президентом Сербии Александром Вучичем.

27 апреля в Косово прибудет премьер-министр Косово Альбин Курти. Об этом сообщает Радио «Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

Напомним, посол США в Сербии Энтони Годфри в тот же день заявил, что диалог между Сербией и Косово должен включать «взаимное признание». Ранее президент США Джо Байден призвал Приштину готовиться к «тяжелым компромиссам». В Косово твердо намерены говорить с Сербией с позиции обвинения и требовать от Белграда прояснения судьбы 1640 пропавших без вести косоваров.

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