Хасанский район, Приморский край, , 06:42 — REGNUM В Приморье следователи проверяют информацию в СМИ о том, что дети в одном из сёл Хасанского района ходят в школу пешком за десятки км — на имеющейся школьный автобус администрация не может найти водителя уже полгода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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На данный момент установлено, что ученики посёлка Зарубино остались без транспорта и на дорогу в школу в среднем тратят по 40 минут. При этом должность водителя вакантна, но желающих возить детей за небольшую зарплату и большую ответственность — нет.

Руководство СКР по Приморью обсудили варианты решения транспортной проблемы с омбудсменом по правам человека в крае.

Также направлено письмо губернатору Олегу Кожемяко об оказании содействия, а также проведении мониторинга вопроса обеспеченности школьным транспортом на всей территории Приморья. К решению вопроса подключили и местную власть Хасанского района.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия до конца 2021 года получит 86 новых школьных автобусов, закупка которых финансируется из федерального бюджета.