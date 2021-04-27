Абуджа, , 06:34 — REGNUM Группа вооруженных боевиков напала на полицейский участок в штате Имо на юге Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

По ее данным, неизвестные вооруженные люди ворвались в полицейский участок, чтобы освободить арестованных. В ходе перестрелки погибли пятеро сотрудников местной полиции. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля боевики из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на город Дамасак в Нигерии. В результате нападения погибли 18 мирных жителей, еще 21 получил ранения различной степени тяжести.