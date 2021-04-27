Новосибирск, , 06:33 — REGNUM Трудовые отношения требуют некоторой планомерности, объявление длинных майских выходных произошло неожиданно, поэтому кадровым службам и бухгалтериям срочно приходится переверстывать документы. При этом трудно оценить решение с санитарной точки зрения. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономически наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари.

«Насколько я понимаю, главный смысл локдауна — снижение нагрузки на систему здравоохранения. При этом, особых проблем с койко-местами и лекарствами сейчас в стране нет. Темп социальных контактов вряд ли снизится — не думаю, что люди сознательно будут находиться дома, всё равно будут перемещения и разъезды, парады и шествия, — считает Коложвари. — В выигрыше останется туристический бизнес, розничная торговля, кафе и рестораны, в общем все те, кто страдал от локдаунов прошлого сезона. Деньги, отложенные «на отпуск в Турции», могут быть потрачены на потребительском рынке. Тем, кто работает с долгим горизонтом планирования и долгими контрактами, в том числе, непосредственно бюджету, эти «майские каникулы» ущерба не принесут. Если, конечно, на этот период не введут «сухой закон» и не запретят торговлю алкоголем».

Эксперт подчеркнул, что, учитывая любовь населения к приусадебному хозяйству, длинные майские выходные, более полезны, чем новогодние.

«Люди смогут и отпраздновать, и полноценно открыть дачный сезон. Мне кажется, имеет смысл подумать о закреплении этой ситуации», — отметил он.