Новосибирск, 27 апреля, 2021, 06:33 — ИА Регнум. Трудовые отношения требуют некоторой планомерности, объявление длинных майских выходных произошло неожиданно, поэтому кадровым службам и бухгалтериям срочно приходится переверстывать документы. При этом трудно оценить решение с санитарной точки зрения. Такое мнение ИА REGNUM высказал кандидат экономически наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Эдуард Коложвари.

Станислав Жуковский. Огороды. 1902

«Насколько я понимаю, главный смысл локдауна — снижение нагрузки на систему здравоохранения. При этом особых проблем с койко-местами и лекарствами сейчас в стране нет. Темп социальных контактов вряд ли снизится — не думаю, что люди сознательно будут находиться дома, всё равно будут перемещения и разъезды, парады и шествия, — считает Коложвари. — В выигрыше останутся туристический бизнес, розничная торговля, кафе и рестораны, в общем все те, кто страдал от локдаунов прошлого сезона. Деньги, отложенные «на отпуск в Турции», могут быть потрачены на потребительском рынке. Тем, кто работает с долгим горизонтом планирования и долгими контрактами, в том числе непосредственно бюджету, эти «майские каникулы» ущерба не принесут. Если, конечно, на этот период не введут сухой закон и не запретят торговлю алкоголем».

Эксперт подчеркнул, что, учитывая любовь населения к приусадебному хозяйству, длинные майские выходные более полезны, чем новогодние.

«Люди смогут и отпраздновать, и полноценно открыть дачный сезон. Мне кажется, имеет смысл подумать о закреплении этой ситуации», — отметил он.