Ульяновск, , 06:31 — REGNUM В Ульяновской области стали чаще болеть ОРВИ, при этом эпидемический порог не превышен. Такие оперативные данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По последним данным ведомства, за неделю, с 19 по 25 апреля, в Ульяновской области ОРВИ заболели 6758 жителей. Это на 0,24% больше, чем было неделей ранее (с 12 по 18 апреля).

Недельный эпидемический порог по совокупному населению ниже на 5,7%, при этом превышение на 17,7% отмечено среди подростков (в возрастной группе от 15 лет и старше).

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Ульяновской области лабораторно подтверждено 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией — всего с начала пандемии выявлено 53 156 случаев заражения SARS-CoV-2.