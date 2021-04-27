Оттава, , 06:31 — REGNUM Electronic Arts (EA) отвергает обвинения в том, что она подталкивает игроков к приобретению лутбоксов (виртуальные «ящики», в которых находятся игровые ценности). Об этом 27 апреля сообщил портал Eurogamer.

Издатель видеоигр назвал статью Эрики Джонсон и Кимберли Айвани, опубликованную на сайте Канадской телерадиовещательной корпорации (CBC) «сенсационной историей с искажением фактов». EA также заявила, что не заставляет геймеров тратить деньги в своих играх, добавив, что лишь предлагает им получить «безопасный и увлекательный опыт».

Для справки: Джонсон и Айвани опубликовали полученные от инсайдеров внутренние документы EA, в которых компания даёт своим сотрудникам разъяснения по поводу отношения к лутбоксам в режиме FIFA Ultimate Team (FUT). В них руководство издателя, в частности, отмечает, что FUT — является «краеугольным камнем» футбольного симулятора FIFA 21 и рассказывает, как планирует «перенаправлять» игроков в этот режим.

Источники журналистов отметили, что им не нравится работать над проектами, в которых используется система лутбоксов. Напомним, в некоторых странах (например, в Бельгии и Нидерландах), лутбоксы запрещены из-за того, что приравнены к азартным играм.

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