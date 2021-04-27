Бразилиа, , 06:40 — REGNUM Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) на заседании 26 апреля единогласным решением всех членов правления не разрешило ввоз и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание правления регулятора транслировалось на портале YouTube.

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Глава агентства Антониу Барра Торрес подчеркнул, что принятое в понедельник решение «отражает текущее состояние дел и было принято на основании того», что регулятору «удалось проанализировать на сегодняшний день». В качестве одного из критических моментов, который вызывает вопросы у экспертов, называется присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса, предназначенного исключительно для доставки генетического материала к человеческим клеткам.

Напомним, что 20 апреля регулятор обратился в Федеральный верховный суд страны с просьбой продлить рассмотрение заявки на ввоз в Бразилию российской вакцины «Спутник V». Ранее, 13 апреля, высшая судебная инстанция постановила, что поставки в страну вакцины «Спутник V» могут начаться с начала мая 2021 года даже без одобрения со стороны бразильского фармрегулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» одобрило министерство науки Бразилии.

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