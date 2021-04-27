Березовский район, Красноярский край, , 06:26 — REGNUM Перед судом предстанет житель Красноярского края, обвиняемый в избиении и грабеже ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя посёлка Зыково завершено (п «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ — «Грабёж с применением насилия, не опасного для жизни).

По версии следствия, утром 4 апреля пьяный мужчина находился в квартире ветерана. Он не уходил, несмотря на требования покинуть жилище. Злоумышленник нанёс ветерану не менее десяти ударов руками и ногами, требуя денег.

Потерпевший, опасаясь дальнейшего избиения, перестал сопротивляться и отдал злоумышленнику 20 тысяч рублей.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавшему ветерану 94 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае будут судить мужчину, избившего ветерана войны