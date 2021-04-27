Ульяновск, , 06:26 — REGNUM В Ульяновской области предварительно подтверждено ещё 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие оперативные данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, с начала пандемии в регионе официально выявлено 53 156 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 84.

Всего сдано 841 510 лабораторных исследований на коронавирус. Тесты сдали 805 028 человек.

В настоящее время в Ульяновской области под наблюдением остаются 7882 человека.

Отметим, что в регионе по муниципальным образованиям курсирует поезд здоровья, его цель — повысить доступность медицинской помощи для жителей. Сегодня, 27 апреля, он будет работать в Старокулаткинском районе.