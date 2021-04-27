Новосибирск, , 06:26 — REGNUM В Новосибирской области на сегодняшний день развернуто 84 пункта вакцинопрофилактики. Сделать прививку от коронавируса можно во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска и во всех районах и городских округах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Также в регионе организованы 52 выездные бригады медиков, которые вакцинируют коллективы предприятий.

По официальным данным, в Новосибирской области от коронавируса привито уже 192 518 человек, из них двумя компонентами — 110 806 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области открылся второй мобильный пункт вакцинации в торговом центре. Теперь новосибирцы могут привиться в ТЦ «Сан-Сити» и «Эдем».

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