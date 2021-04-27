Приштина, , 06:47 — REGNUM Глава израильского Кнессета (парламента) Ярив Левин направил главе парламента Косово Главку Конюфце поздравительное письмо по случаю вступления на пост. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Левин выразил приверженность дальнейшему углублению отношений между Израилем и Косово и назвал самым главным «показателем силы отношений» между Косово и Израилем открытие посольства Косово в Иерусалиме, «вечной столице государства Израиль». Левин пригласил Конюфцу встретиться с ним лично в Иерусалиме.

Косово и Израиль установили дипломатические отношения 1 февраля 2021 года, что стало следствием посредничества президента США Дональда Трампа в диалоге между Сербией и Косово и подписания Вашингтонских соглашений о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией 4 сентября 2020 года.

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