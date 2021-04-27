Тюмень, , 06:21 — REGNUM В Тюмени во время ремонтной кампании планируется отремонтировать в 2021 году 50 км автомобильных дорог. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.

В нормативное состояние будут приведены участки на улицах Щербакова, Амурской, Николая Чаплина, Московский тракт, а также дороги, ведущие к садовым обществам «Яровское» и «Агросад».

С этого года изменён состав асфальтобетонного покрытия, который призван повысить износостойкость верхнего слоя.

«Внешних изменений тюменцы не увидят. Новый рецепт направлен на долговечность и увеличение срока службы дорожного покрытия. Далее будет проводиться мониторинг отремонтированных участков, чтобы оценить эффект применения таких смесей», — сообщил председатель комитета департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Захаров.