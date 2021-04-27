Тюмень, , 06:12 — REGNUM В Тюмени в летний период будут действовать не менее 70 летних кафе. На данный момент 35 предпринимателей подали документы в мэрию на получение разрешения для открытия уличных точек общепита, сообщает ГТРК «Регион Тюмень».

Директор департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елена Ерёмина отметила, что в летних кафе и на открытых террасах кафе и ресторанов запрещено пить алкоголь.

«Это принципиальный момент, потому что летнее кафе — публичная территория. Это ограничение касается даже кафе, расположенных на крышах», — подчеркнула Елена Ерёмина.