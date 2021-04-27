Сеул, , 06:11 — REGNUM МИД Южной Кореи заявил протест представителю японского посольства в связи с непрекращающимися притязаниями Токио на спорные острова Токто в Японском море, которые в настоящее время контролируются вооружёнными силами Южной Кореи. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба южнокорейского внешнеполитического ведомства.

«Правительство жёстко отреагирует на незаконные притязания Японии на острова Токто, которые с исторической, географической и юридической точек зрения являются территорией Республики Корея», — говорится в заявлении.

В опубликованном ранее ежегодном докладе министерства иностранных дел Японии «Синяя книга» — официальном документе, утверждаемом правительством страны — фигурирует утверждение, что архипелаг Токто является частью территории Японии.

Напомним, что оба корейских государства (Южная Корея и КНДР) солидарно отвергают претензии Японии на группу небольших необитаемых островов Токто, расположенных к востоку от Корейского полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Южной Кореи вызвал представителя японского посольства в стране по поводу содержания ряда школьных учебников, в которых содержится искажённые данные об островах Токто.

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