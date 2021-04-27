Вашингтон, 27 апреля, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Власти США поддерживают Минские соглашения как фундамент урегулирования ситуации на востоке Украины, 26 апреля сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.

Kremlin.ru Минские соглашения

В ведомстве также отметили, что Вашингтон продолжит предпринимать дипломатические усилия для разрешения «конфликта между Киевом и Москвой». Кроме того, в Госдепе выразили поддержку суверенитету Украины и призвали Россию отказаться от якобы «бескомпромиссной» позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля украинский президент Владимир Зеленский предложил расширить «нормандский формат» за счет включения в него США и Канады.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Владимир Зеленский не решается встретиться с главами ДНР и ЛНР, поскольку его решения зависят от воли США.