Хабаровск, , 06:11 — REGNUM В Хабаровске в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» отремонтируют 15 дворов, средства на это выделят из краевого и городского бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе мэрии столицы региона.

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Всего в муниципальную программу включены 274 двора. За предыдущие годы было отремонтированы 122 территории.

Всего в 2021 году на благоустройство предусмотрено 31,1 млн рублей.

Программа позволяет провести на придомовых территориях минимальный перечень работ: установку освещения, лавочек и урн; асфальтирование проездов. Как правило, жители выбирают замену дорожного полотна, так как эти работы являются наиболее дорогостоящими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани по программе «Наш двор» капитально отремонтируют территории 408 домов. В 2021 году на эти цели выделяется 2,3 млрд рублей.