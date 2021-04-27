Порт-Морсби, , 05:59 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,7 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 177 километрах к востоко-северо-востоку от города Ангорам. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Пока сведений о возможных пострадавших или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Эквадора. Его очаг находился в провинции Каньяр на глубине 8,83 километра. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.