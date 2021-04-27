Митровица, Косово, , 08:07 — REGNUM Коллективная организация феминистского мышления и действия 27 апреля провела символическую акцию в городе Митровица в Косово. На стены города было красной краской нанесено граффити «Virgjiniteti është shqipje e burrave» (Алб. «Девственность — выдумка мужчин»).

На странице организации в социальной сети Facebook говорится, что данная акция является выступлением против систематического насилия в отношении женщин в Косово — домашнего насилия, харассмента на улицах, в школах, государственных учреждениях и на рабочих местах.

Как известно, девственность и девственная кровь имеет ритуальное значение для патриархальной культуры. Широко распространено заблуждение о наличии так называемой «девственной плевы», которая якобы рвется при дефлорации. Однако на данный момент ее существование опровергнуто — гимен, который принято считать «девственной плевой», не является «перегородкой» которую обязательно необходимо рвать и в норме растягивается и без проникновения при наступлении полового созревания.

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