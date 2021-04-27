Митровица, Сербия, 27 апреля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Коллективная организация феминистского мышления и действия 27 апреля провела символическую акцию в городе Митровица в Косово. На стены города было красной краской нанесено граффити «Virgjiniteti është shqikje e burrave» (Алб. «Девственность — выдумка мужчин»).

Филипп Малявин. Казанская девственица

На странице организации в социальной сети Facebook говорится, что данная акция является выступлением против систематического насилия в отношении женщин в Косово — домашнего насилия, харассмента на улицах, в школах, государственных учреждениях и на рабочих местах.

Как известно, девственность и девственная кровь имеют ритуальное значение для патриархальной культуры. Широко распространено заблуждение о наличии так называемой девственной плевы, которая якобы рвется при дефлорации. Однако на данный момент ее существование опровергнуто — гимен, который принято считать «девственной плевой», не является «перегородкой» которую обязательно необходимо рвать, и в норме растягивается и без проникновения при наступлении полового созревания.