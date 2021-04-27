Москва, , 05:56 — REGNUM Около 14 тысяч гектаров лесных пожаров потушили в России за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26 апреля 2021 года в России ликвидировано 112 лесных пожаров на площади 13 939 га», — сообщили в ведомстве.

В Авиалесоохране добавили, что к 27 апреля на территории России остаются 30 лесных пожаров общей площадью 6781 га. Наиболее крупный пожар находится в Тюменской области, его площадь оценивается в 3233 га. Также несколько лесных пожаров зафиксировано в Амурской области, Приморском, Красноярском, Алтайском краях, а также в Еврейской автономной области.

В ликвидации возгораний принимают участие 1758 человек личного состава, 454 единицы спецтехники, шесть воздушных судов.