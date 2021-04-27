Нью-Йорк, США, 27 апреля 2021, 05:55 — REGNUM Стартовали съёмки финальных эпизодов шестого сезона сериала «Легенды завтрашнего дня». Об этом 26 апреля на своей Twitter-странице сообщил исполнительный продюсер проекта Кето Симидзу.
Симидзу опубликовал обложку сценария, который он написал совместно с Джеймсом Иганом. В качестве режиссёра финальных эпизодов выступит Дэвид Геддес.
https://twitter.com/ketomizu/status/1386734211835461632
Напомним, сериал «Легенды завтрашнего дня» создаётся на основе комикс-вселенной DC, показывает его телеканал The CW. Первый эпизод шестого сезона шоу поклонники увидят 2 мая 2021 года.
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