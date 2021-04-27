Новосибирск, , 05:53 — REGNUM Количество иногородних плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых), которые осуществляют деятельность на территории Новосибирской области, по данным на 1 апреля 2021 года составило 6573 человека. Что превышает число новосибирцев (5362 человека), осуществляющих деятельность в качестве самозанятых на территории других регионов. Такие данные приводит областное управление Федеральной налоговой службы.

В УФНС уточнили, что из числа «иногородних» самозанятых, которые ведут деятельность в Новосибирской области, больше всего жителей Кузбасса (26% от общего числа «иногородних») и Алтайского края (25%).

При этом новосибирцы, которые ведут деятельность в качестве самозанятых в других регионах, чаще всего выбирают Москву (54%) и Санкт-Петербург (10%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области в статусе самозанятых числится более 43 тыс. человек.

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