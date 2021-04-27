Владивосток, , 05:56 — REGNUM Туристическая отрасль Приморья в её международном сегменте, несмотря на коронавирусные ограничения, готовится к новому круизному сезону — круглый стол «Морской круизный туризм Приморского края» прошёл во Владивостоке с участием заинтересованных сторон, в том числе и иностранных представителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе краевого правительства.

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В 2019 году круизный туризм установил новый рекорд — в сравнении с 2018 годом объем туристов, прибывших на круизных судах в Приморье, увеличился более чем в два раза — с 13 до 28 тысяч. В 2019 году в Приморье зашли уже 17 лайнеров.

«В наших планах — достижение показателя в 50 судозаходов в год. Понятно, что это долгий и кропотливый труд, поэтому сейчас мы не пропускаем ни одного крупного online-мероприятия, направленного на развитие круизного туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказала директор Туристско-информационного центра Ольга Гуревич.

Участники круглого стола не только обсудили условия и перспективы развития круизного туризма на Дальнем Востоке, но и выработали алгоритм на укрепление партнерских связей со странами Северо-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические власти Греции летом запускают новый проект для иностранных путешественников — морские круизы по греческим островам с заходом на Кипр.