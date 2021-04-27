Вашингтон, 27 апреля 2021, 05:50 — REGNUM Кибератака была осуществлена на сервер полиции столицы США Вашингтона, 26 апреля передает телеканал FOX 5 со ссылкой на заявление полицейского департамента.
Масштабы ущерба уточняются. Расследование преступления поручено Федеральному бюро расследований (ФБР).
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Associated Press распространило информацию о том, что хакеры получили доступ к электронным почтовым ящикам главы министерства внутренней безопасности США и сотрудников отдела кибербезопасности этого ведомства.
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