Тегеран, , 07:38 — REGNUM Обращаясь к своему индонезийскому коллеге, министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами передал соболезнования Индонезии в связи с гибелью группы индонезийских солдат в результате пропажи подводной лодки. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 апреля.

Генерал Хатами выразил своё сожаление генералу Прабово Субианто и пожелал терпения семьям погибших.

Связь с подводной лодкой была потеряна, когда судно проводило торпедные учения в водах к северу от острова Бали. Согласно сообщениям, запас кислорода в подводной лодке, как ожидается, закончился 26 апреля.

Пропавшая подводная лодка ВМС Индонезии была обнаружена в водах близ Бали на глубине 850 метров (около 2800 футов), отметил начальник штаба. Согласно заявлению, власти проводят спасательные операции в попытке эвакуировать выживших членов экипажа подводной лодки.