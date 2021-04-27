Скопье, , 06:24 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 26 апреля сообщил, что в зале «Борис Трайковски» началась повторная вакцинация представителей «критической общественной инфраструктуры (учителей, полицейских, прокуроров — ИА REGNUM) от COVID-19 с использованием 7 тысяч доз российского препарата «Спутник V»

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, 20 тысяч доз российской вакцины прибыли в страну в субботу вечером и воскресенье утром.

В понедельник в Северную Македонию прибыли 10 тысяч доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer — ожидается, что каждый понедельник в страну будет поступать новая партия вакцины, объемом от 4 до 7 тысяч доз.

К концу апреля в страну должны прибыть долгожданные 200 тысяч доз китайской вакцины.

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