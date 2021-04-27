Тегеран, , 07:48 — REGNUM 26 апреля глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что объем торговли Исламской Республики и Турции должен достичь 30 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«За последние несколько лет и Иран, и Турция проявили твердую волю к укреплению взаимного сотрудничества», — подчеркнул он. По словам Ваези, такая тенденция должна прослеживаться для реализации соглашений, подписанных между двумя сторонами в последние годы.

Он также отметил, что обе стороны нацелены на повышение уровня сотрудничества в различных областях.

Рассмотрение условий для укрепления взаимного сотрудничества в постсанкционной ситуации, оживление экспорта нефти в Турцию и укрепление экспорта в других товарных группах, а также развитие банковского сотрудничества находятся среди других вопросов, которые будут обсуждаться на виртуальном заседании совместной экономической комиссии Ирана и Турции.