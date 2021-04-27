Тюмень, , 05:41 — REGNUM Крупная птицефабрика «Тюменский бройлер» по решению суда оштрафована на 300 тыс. рублей за остатки антибиотиков в тушках цыплят. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Нарушение выявлено в ходе проверки птицефабрики надзорным ведомством. В тушках цыпленка-бройлера первого сорта бренда «Наша ряба» обнаружены остатки антибиотиков.

Птицефабрика за выпуск в оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности, была оштрафована по ч. 2 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).