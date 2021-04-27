Приштина, , 06:11 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 26 апреля провела встречу с послом Финляндии в Косово Пией Стьернвалл, о чем сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Финский посол подчеркнула, что от новых властных институтов Косово ждут многого и выразила готовность Финляндии поддержать республику на пути прогресса.

Президент Османи поблагодарила посла Стьернвалл за поддержку и выразила готовность к сотрудничестве с Финляндией от лица всего нового руководства Косово, пришедшего к власти в крае после досрочных парламентских выборов 14 февраля.

Стороны обсудили проблему обеспечения поставок вакцин от COVID-19 в Косово, причем глава Косово отметила, что край, «непоколебимо» верный западной ориентации, нуждается в поддержке международных партнеров по вопросу вакцинации населения. По данным на 27 апреля, в Косово прибыла лишь одна партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приштине закончились вакцины от COVID-19