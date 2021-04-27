Тегеран, , 07:53 — REGNUM 26 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что за последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) скончались 496 иранцев, в результате чего общее число смертей достигло 70 070. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«С учетом 496 новых жертв общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 70 070», — отметило министерство здравоохранения. Согласно заявлению, за последние 24 часа было обнаружено 21 026 новых случаев заражения смертельным вирусом, при этом 3734 пациента были госпитализированы.

В заявлении подчеркивается, что 1 892 229 пациентов из общего числа 2 417 230 инфицированных людей выздоровели или были выписаны из больниц. 5244 других пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Министерство также сообщило, что до сих пор в Иране было проведено 15 313 657 обследований на выявление вируса.