Тегеран, , 07:59 — REGNUM 26 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что позиция страны по снятию санкций осталась неизменной, отметив, что Тегеран настаивает на отмене всех санкций США до того, как Вашингтон вернется к полному соблюдению ядерной сделки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде сказал это замечание, когда его спросили на пресс-конференции о докладе Wall Street Journal, в котором говорится, что администрация Джо Байдена выразила готовность сократить нефтяные и финансовые санкции против Ирана.

Он подчеркнул, что Иран не согласится на поэтапный процесс, и что-либо меньшее, чем полноценное выполнение США всех своих обязательств.

На вопрос, необходимо ли проводить прямые переговоры с США, пресс-секретарь ответил, что Вашингтон не вел переговоров с Ираном, когда американское руководство решило прекратить участие в ядерной сделке, и точно так же Иран не счел бы необходимым вести прямые переговоры с США.

Хатибзаде подчеркнул, что дипломатическая делегация Ирана в Вене готовит список всех санкций, которые США должны снять, чтобы проложить путь к возрождению СВПД, при этом обе стороны работают над достижением взаимопонимания.