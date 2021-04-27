Тегеран, , 08:17 — REGNUM 26 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна приветствует значительную роль Ирака в регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф сделал эти замечания на встрече со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Багдаде. Иранский министр выразил надежду, что иракский народ сыграет свою региональную роль, с тем чтобы Ближний Восток стал свидетелем позитивных событий.

Зариф пожелал, чтобы священный месяц Рамадан стал месяцем милосердия, благословения и дружбы для народов региона. Тем временем он передал свои соболезнования иракскому министру в связи со смертельным взрывом в больнице в Багдаде и еще раз посочувствовал семьям погибших.

Напомним, что в результате инцидента, произошедшего 25 апреля, погибли 82 человека, десятки других получили ранения.