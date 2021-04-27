Тегеран, , 08:35 — REGNUM 25 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Дохе, встретился и посовещался с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль Тани. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе вечерней встречи Зарифа с катарским эмиром иранский высокопоставленный дипломат подробно остановился на последних событиях во всесторонних связях Тегерана и Дохи, особенно в политической и экономической областях, и оценил как очень позитивные возможности двух стран для их дальнейшего расширения и развития.

Зариф на этой встрече также проинформировал эмира шейха Тамима бен Хамада аль Тани о взглядах Исламской Республики Иран на пути расширения взаимодействия Тегерана со странами региона, а также о последних событиях на ядерных переговорах Ирана со странами группы 4+1

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани, в свою очередь, отметил большое значение связей его страны с Исламской Республикой Иран, заявив об энтузиазме Дохи в отношении дальнейшего расширения связей с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана во главе высокопоставленной делегации отбыл из Тегерана в Ирак и Катар. По словам официального представителя МИД, визиты Зарифа в Доху и Багдад проходят в рамках дальнейшего расширения двусторонних отношений, а также переговоров по региональным и международным событиям.