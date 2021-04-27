Тегеран, , 08:45 — REGNUM Известный иранский искусствовед Парвиз Танаволи, чье искусство оказало влияние на весь мир, получил премию Asia Arts Game Changer Awards 2021. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 апреля.

Парвиз Танаволи родился в 1937 году в Тегеране. В поле деятельности иранца входит архитектура, живопись и поэзия. В 1959 году он окончил Миланскую академию Брера. Иранец являлся одним из пионеров движения Саккахане, современного поджанра иранского искусства.

Произведения искусства Танаволи были выставлены в нескольких музеях, включая Тегеранский музей современного искусства, Тейт, Лондонский музей, Метрополитен, Институт искусств Миннеаполиса, Гуггенхайм Абу-Даби и Национальный музей Катара.

Иранец также преподавал скульптуру в Тегеранском колледже декоративных искусств и Колледже искусств и дизайна Миннеаполиса. Его скульптура «Стена» (Oh Persepolis) была продана за 2,5 миллиона долларов в 2008 году, что стало рекордной суммой для художника из Ближнего Востока.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции церемония вручения премии состоится в режиме онлайн 5 мая.