Новосибирск, , 05:36 — REGNUM В Новосибирской области в статусе самозанятых числится более 43 тыс. человек. Более 10 тысяч самозанятых зарегистрировались за первые три месяца 2021 года. Такие данные и предоставили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Общая сумма полученного плательщиками НПД (налог на профессиональный доход) в январе-марте дохода составила 1,9 млрд рублей. Рассчитанный налог к уплате — 76,8 млн рублей.

Отметим, что физические лица и индивидуальные предприниматели, которые регистрируются в качестве плательщиков НПД, платят с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4% (при расчётах с физическими лицами) или 6% (при расчётах с ИП и организациями). Плательщики НПД при регистрации получают так называемый бонус в размере 10 тыс. рублей, который предназначается для уплаты налога: ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%, пока не закончится сумма бонуса.