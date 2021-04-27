Тегеран, , 08:46 — REGNUM 25 апреля глава Исполнительного офиса распоряжений Имама Хомейни заявил, что Фонд Барекат начал массовое производство своей вакцины против COVID-19 и планирует произвести 12 миллионов доз в течение последующих трех месяцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Мохбер заявил в кулуарах совещания по началу третьего этапа клинических испытаний вакцины, что началось массовое производство. Доктор Мину Мохраз, известный член Целевой группы по борьбе с коронавирусом Ирана, получил первую дозу вакцины в качестве добровольца.

Мохбер отметил, что производственная линия COV-Iran barekat запущена, при этом первый миллион доз вакцины поступит в министерство здравоохранения в следующем месяце. Он подчеркнул, что с середины апреля до середины июня также будет поставлено 3−3,5 миллиона доз, при этом объёмы производства достигнут 12−15 миллионов доз до конца августа.

«К середине сентября будет произведено около 20 миллионов доз», — сказал Мохбер, подчеркнув, что Иран достиг огромных результатов, несмотря на санкции США, которые препятствовали поставкам сырья.