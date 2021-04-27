Тегеран, , 08:47 — REGNUM 25 апреля глава Федерации тяжелой атлетики Узбекистана, высоко оценив выступления иранских женщин за последние несколько лет, заявил, что иранские женщины-тяжелоатлеты имеют потенциал для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике организуется Азиатской федерацией тяжелой атлетики для спортсменов из азиатских стран. Он проводится с 1969 года для мужчин и с 1988 года для женщин. В 2008 году чемпионат обеспечил официальную квалификацию для азиатских участников Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Чемпионат Азии является одним из олимпийских отборочных турниров, который был определен международной федерацией.

Глава Федерации тяжелой атлетики Узбекистана Шокроллах Махмудов, приветствуя иранскую тяжелую атлетику, заявил, что участие Ирана наряду с такими странами, как Китай, повысит уровень турнира.

«Исламская Республика всегда могла похвастаться иранскими талантами, которые могут завоевать золотые медали на Олимпийских играх в Токио, и я надеюсь, что это произойдет», — подчеркнул Махмудов.