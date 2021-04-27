Тегеран, , 05:34 — REGNUM Вырванными из контекста являются слова иранского министра Ирана Мохаммада Зарифа о влиянии убитого США командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани на переговоры с другими странами. Об этом заявил представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде 26 апреля в ходе брифинга.

Речь идет о публикациях в ряде иранских СМИ, в которых были представлены фрагменты беседы Зарифа с экономистом Саидом Лилязом в марте 2021 года. В ней министр жалуется, что КСИР якобы вмешивался во внешнеполитические отношения Тегерана, игнорируя позицию МИД республики.

Кроме того, согласно разговору Зарифа с Лилязом, Сулеймани вступал в переговоры с Россией и будто бы пытался помешать сделке Ирана с Западом по ядерной программе.

Хатибзаде пояснил, что речь Зарифа не планировалось публиковать, но кто-то получил доступ к выборочным репликам министра и распространил их через прессу. Представитель МИД Ирана добавил, что глава внешнеполитического ведомства уважительно относится к Сулеймани, не забывая об их приятельских отношениях, а также о мудрости, смелости и благоразумии погибшего руководителя спецподразделения КСИР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря заместитель командира «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммед Хеджази заявил, что месть Ирана Соединенным Штатам за убийство Касема Сулеймани еще не исполнена.

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