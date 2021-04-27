Тегеран, , 08:47 — REGNUM 25 апреля в Иране во время церемонии была запущена третья фаза испытания иранской вакцины Barekat на людях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 апреля.

Тремя кандидатами, получившими вакцину во время церемонии, были Мину Мохраз, член национальной целевой группы по борьбе с коронавирусной болезнью, депутат парламента Хосейнали Шахриари из южной провинции Систан и Белуджистан, а также Мохаммад-Али Амир Заргар, профессор медицинских наук Хамаданского университета.

Третий этап испытаний иранской вакцины на людях будет проведен на 20 000 человек из шести городов: Тегерана, Бушера, Шираза, Караджа, Мешхеда и Исфагана.

Исполнительный офис распоряжения имама, который ответственен за проведение всеобщей вакцинации, ранее сообщил, что на данный момент более 32 000 человек зарегистрировались для вакцинации на третьем этапе испытаний на людях. Кандидатам должно быть от 18 до 75 лет.

Ожидается, что проведение этого этапа испытаний на людях продлится до середины июня.