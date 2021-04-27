Москва, , 05:33 — REGNUM Министерство транспорта России обратилось к администрациям аэропортов с предложением проработать вопрос о создании специальных коридоров для вакцинированных от COVID-19, пишет 27 апреля газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

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Изначально подобную идею сформулировали в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москве, пояснили источники. Тогда речь шла о том, чтобы обеспечить комфортный въезд в Россию путешественникам, которые уже привились от COVID-19.

Отмечается, что Роспотребнадзор выступил против инициативы Минтранса РФ. Запрос ведомства перенаправили в федеральный оперативный штаб, где на него не ответили.

«Сейчас идею необходимо обсудить с компетентными органами исполнительной власти. Окончательных решений по данному вопросу не принималось», — объяснили после этого в Минтрансе.

К инициативе неоднозначно отнеслись в аэропортах. Так, представитель столичного «Внуково» отметил, что создание отдельных коридоров технически возможно, однако необходимо точно понимать требования контролирующих органов. В «Домодедово» добавили, что сегодня не существует единых международных подходов к реализации таких инициатив, а в петербургском «Пулково» согласились рассмотреть возможность организации спецкоридоров.

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