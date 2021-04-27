Москва, , 05:37 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента 26 апреля обеспечили безопасность посещения паломниками раннесредневекового христианского монастыря Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В очередной группе паломников 75 человек, которые прибыли в монастырь из города Степанакерта и близлежащих населённых пунктов. По словам настоятеля монастыря Амарас Кегарта Оганесяна, люди могут сюда попасть и без российских миротворцев, «но это не безопасно».

«А сейчас — безопасно, потому что гарантия нашей безопасности — российский флаг. Миротворцы не только сохраняют спокойствие и мир. Живут с нами и дают людям смысл, дают понять и верующим, и неверующим, что жизнь будет процветать», — подчеркнул настоятель.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе в полевых госпиталях Министерства обороны России, развёрнутых в городах Степанакерт и Мардакерт, помощь от медиков российского миротворческого контингента получили более 1300 жителей.

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