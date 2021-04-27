Владивосток, , 05:25 — REGNUM В Приморье МФЦ с 1 по 10 мая работать не будут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Большинство госуслуг в майские праздники остаются доступными в электронном виде на едином и региональном порталах.

«С учетом длительных выходных гражданам нужно забрать свои документы, находящиеся на выдаче: паспорта, свидетельства о рождении, водительские удостоверения», — подчеркнули специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, работодателям следует заблаговременно выплатить заработную плату сотрудникам, если дата её выплаты приходится на майские праздники. Об этом заявила на брифинге 26 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова.