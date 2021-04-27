Рим, , 05:37 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо 26 апреля заявил на межпарламентской конференции, организованной главой комиссии парламента по иностранным делам, популярным итальянским политиком и бывшим мэром Турина, Пьеро Франко Родольфо Фассино, что Европа должна поддержать Западные Балканы и предоставить странам этого региона «конкретную интеграционную перспективу».

Посол Италии в Приштине Никола Орландо сообщил на своей странице Twitter, что ди Майо отметил факт выполнения Косово критерия для либерализации визового режима с Европейским союзом и потребовал скорейшего обещания Брюсселя о ее проведении.

Участники межпарламентской конференции на тему «Западные Балканы: между многополярностью и процессом европейской интеграции» подчеркнули, что будущее региона лежит в Европе, а Косово и Сербия должны продолжить переговоры, поскольку это необходимое условие их вступления в Евросоюз.

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