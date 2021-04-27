Москва, , 08:47 — REGNUM Оплата рабочего времени в период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не в повышенном размере. При этом работодатель вправе установить повышенную оплату самостоятельно, говорится в рекомендациях министерства труда и соцзащиты России.

В ведомстве отметили, что уменьшение количества рабочих в мае не может служить основанием для снижения зарплаты. Заработок при этом определяется трудовым договором и выплачивается так, как если бы отработаны были все дни.

Что касается работы по сдельной схеме, то здесь сотрудники получают вознаграждение за нерабочие дни в соответствии с первоначальным контрактом, заключенным с работодателем.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что органы власти и организации самостоятельно определяют порядок работы для своих сотрудников на период нерабочих дни с 4 по 7 мая.

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