Рабочий посёлок Чегдомын, Хабаровский край, , 05:15 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Чегдомына Георгий Широков 27 апреля отметил 95-летний юбилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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В Верхнебуреинском районе из 1771 участника войны, юбиляр остался единственным, кто может рассказать о сражениях и солдатском быте.

На фронт Георгий Федорович ушёл в 1943 году в 17 лет. Он прошел краткосрочную снайперскую школу и первое боевое крещение на Гатчине. Потом служил в составе 6-го гвардейского Киевского Краснознаменного ордена Суворова и Хмельницкого корпусов. Ветеран награжден орденами Славы III степени и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

«9 Мая — для меня главный праздник, обязательно выпью сто грамм фронтовых за друзей — товарищей, за победу — одну на всех и за мирное небо над головой, которое досталось советскому народу такой дорогой ценой», — сказал ветеран.

Приятным и неожиданным подарком для именинника стал музыкальный концерт прямо под окнами его дома.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровчанка, участница Великой Отечественной войны, Валентина Архипцева 8 апреля отметила 100-летний юбилей.