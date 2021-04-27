Токио, , 05:07 — REGNUM На цементном заводе компании Teiheiyo Cement, расположенном недалеко от японской столицы Токио, произошел взрыв, сообщает агентство Kyodo.

По его данным, на момент происшествия на предприятии находились около 20 рабочих, однако пострадавших или погибших не было. Отмечалось, что взрыв вызвал небольшой пожар, в результате которого загорелся один из автомобилей на парковке. Также загорелся лес возле завода, пожар удалось оперативно потушить.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за сбоя системы электроснабжения. Очевидцы произошедшего отмечали, что взрыв ощущался и в двух километрах от предприятия.